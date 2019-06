di Stefano Discreti

In una calda domenica di Giugno, mentre eravamo belli e riposati al mare a prendere il sole è arrivata la notizia che si è fatta aspettare per più di un mese: la Juventus ha ufficializzato il nome del tecnico che la guiderà nel prossimo triennio. Una scelta sicuramente coraggiosa che merita, almeno in apertura, di esser spalleggiata e sostenuta. Compro Maurizio Sarri.



La delusione di molti tifosi bianconeri, quelli del #SarriOut, porta nella maggioranza dei casi il suo nome. In molti sono rimasti delusi per averlo sognato in tutte queste settimane anche quando ormai la scelta di Sarri era ormai nota ai più. C’è chi ha sperato almeno nell’ipotesi di “matrimonio” solo rimandato di due anni, ma il triennale proposto al tecnico toscano allontana anche quella. Vendo Pep Guardiola.