di Stefano Discreti

Questa volta è giusto non premiare nessuno in particolare in casa Juventus ma celebrare indistintamente tutti gli autori di questa grandissima impresa, nono scudetto consecutivo. Bello celebrare anche la bella storia di un allenatore che vince il suo primo scudetto a 61 anni dopo una gavetta lunghissima. Compro Maurizio Sarri.



È sicuramente il vero sconfitto in stagione. Da grande ex e antagonista principale della Juventus era lecito aspettarsi sicuramente di più. La dimostrazione che senza l’ambiente giusto e i giocatori giusti nessuno può fare miracoli da solo. Vendo Antonio Conte.