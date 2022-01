di Stefano Discreti

E' sicuramente la sorpresa in positivo del mese di Gennaio.



Dopo quasi 2 anni di inattività, è rientrato in campo nel momento di emergenza del reparto difensivo per le assenze importanti a giro di Bonucci, Chiellini e De Ligt, senza far assolutamente rimpiangere i titolari.



Se la Juventus continua a collezionare clean sheet e se ha nella difesa il punto di forza attuale lo deve anche a lui.



A San Siro contro il Milan è stato addirittura il migliore dei bianconeri.

Recuperato, compro Rugani



Se la Vecchia Signora continua a mantenere una media gol realizzativa da squadra che lotta per non retrocedere la colpa è principalmente la sua.



Il suo rapporto conflittuale con il gol ha raggiunto livelli massimi in questa stagione. Certo, chi lo rimpiazza di volta in volta, in particolare Kean, fa di tutto per non farlo rimpiangere ma lui ci sta davvero mettendo del suo.



Zero tiri in porta contro il Milan, zero occasioni da gol create.

Un attaccante che non segna praticamente mai o quasi non può essere il titolare inamovibile in una grande squadra come la Juve.

Inoffensivo, vendo Morata.