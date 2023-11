Professionista esemplare, spesso criticato anche ingiustamente oltre i suoi reali demeriti conferma di essere un giocatore importante in questa Juventus che quando chiamato in causa risponde sempre presente.Un’altra prestazione più che positiva coronata anche dalla realizzazione decisiva che regala tre punti fondamentali alla Juventus.Un’alta vittoria di corto muso della Juventus di Allegri che costringe i tifosi bianconeri ad una sofferenza eccessiva per ottenere la vittoria.Contro l’Inter, dopo la sosta per le Nazionali, servirà sicuramente alzare l’asticella della prestazione.