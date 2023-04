In una partita che non aveva praticamente più nulla da dire se non il prestigio della sfida stessa, Allegri sceglie di applicare un ampio turnover in vista della prossima gara di semifinale a Milano contro l’Inter e nonostante tutto la formazione bianconera ha disputato un incontro più che onorevole.In particolare giusto evidenziare la prestazione positiva di chi il campo non lo vedeva da tantissimo tempo. Rispolverato dopo mesi di panchina, non ha sfigurato contro i fenomenali attaccanti del Napoli ed è sicuramente uscito dal campo a testa alta.Non sarà stato il migliore sul terreno di gioco per rendimento ma va apprezzata assolutamente la sua professionalità sino in fondo.Inutile prendersela anche troppo per gli episodi arbitrali contestati e per la sconfitta subita nel finale.Il campionato della Juventus quest’anno è praticamente finito il giorno in cui le è stata comminata la sentenza di penalizzazione.Il recente temporaneo annullamento non fa altro che rendere ancora più confusionario il tutto in attesa che poi possa arrivarne comunque un’altra di proporzione forse inferiore.Impossibile in queste condizioni capire per cosa si stia lottando e trovare stimoli per continuare ad impegnarsi.