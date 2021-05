2







di Stefano Discreti

Quando il tracollo finale sembrava ormai ad un passo , quando l'ennesima prestazione stagionale oscena della squadra stava portando alla sconfitta ci ha pensato ancora una volta lui a salvare tutto il baraccone.

Il suo appannamento dell'ultimo periodo ha coinciso con quello della squadra e non poteva esser altrimenti visto che la formazione di Pirlo dipende quasi in toto dalle sue giocate.

Insostituibile.

Compro Cristiano Ronaldo



Non ha mai garantito un livello degno dei meravigliosi portieri precedenti della storia della Juventus ma perlomeno aveva sempre mantenuto prima un rendimento positivo.

Nell'ultima stagione invece, sopratutto dopo la papera Champions contro il Porto, è caduto in un livello di insufficienza che alla Juventus non si vedeva dai tempi di Van Der Sar.

Praticamente ogni tiro subito ormai è goal o quasi.

Rimandato (forse bocciato).

Vendo Szczesny