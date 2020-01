di Stefano Discreti

Continua il suo momento magico. È un periodo in cui tutto quello che tocca lo trasforma in oro. Ancora una volta a segno come sempre sta capitando negli ultimi tempi, se la Juventus punta la prima fuga in stagione lo deve prevalentemente a lui. Compro Cristiano Ronaldo.



Sicuramente un passo indietro rispetto alle ultime partite. Una gara negativa in cui ha sbagliato decisamente troppo rivelandosi impreciso anche sotto porta avversaria. Se vuole convincere Sarri a puntare su di lui e non sul tridente offensivo delle meraviglie deve cambiare marcia ed invertire la rotta in termine di continuità. Vendo Ramsey.