Se la Juventus esce indenne dallo stadio Olimpico lo deve assolutamente solo a grazie a lui. Due goal in una serata in cui praticamente è l’unico dei bianconeri a tirare in porta nei 90’. Compro Cristiano Ronaldo

A partire dal finale della scorsa stagione sta provando ad annullare i giudizi negativi sul suo conto per dimostrare di meritare almeno parzialmente il mega ingaggio che gli è stato “regalato”, stavolta però senza successo. Peggiore in campo, regala un rigore alla Roma nel corso del primo tempo e lascia la Juve in 10 ed in svantaggio nel secondo.

Vendo Rabiot