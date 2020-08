1







di Stefano Discreti

Giocatore straordinario, fenomeno assoluto, ultimo ad arrendersi sempre.

Nonostante i suoi gol la Juventus va fuori dalla Champions anche quest’anno ma di certo lui è l’unico a non avere responsabilità alcuna, anzi.

Compro Cristiano Ronaldo



Peccato che la sua storia in bianconero finisca nel peggiore dei modi con un’eliminazione contro il Lione, sua ex squadra, è una prestazione assolutamente negativa.

La maglia juventina andava onorata in altro modo nella sua ultima partita allo Stadium.

Vendo Pjanic