5







di Stefano Discreti

Certo la partita fondamentale era quella con il Porto di martedì scorso e l’eliminazione in Champions ancora brucia ma la riscossa in campionato non si è fatta attendere.

Tripletta contro il Cagliari, 23 goal stagionali in campionato e titolo di capocannoniere sempre di più opzionato.

Immortale.

Compro Cristiano Ronaldo



Chi invece sicuramente non si è riscattato dopo l’opaca prestazione contro il Porto in Champions è l’attaccante spagnolo che nella seconda parte della stagione, Lazio a parte, ha avuto un rendimento tale da non giustificare l’investimento necessario per riscattarlo.

Rimandato.

Vendo Morata