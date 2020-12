3







di Stefano Discreti

La Juventus era chiamata ad una vera impresa per poter ribaltare la sconfitta dell'andata e conquistare il primo posto nel girone.

Se la squadra di Pirlo è riuscita a scrivere la storia vincendo un'epica partita per 3 reti a 0 a Barcellona lo deve principalmente a lui, al suo spirito di non sentirsi mai arrivato nonostante quanto vinto in carriera e quando dimostrato anche a livello di singolo.

Implacabile.

Compro Cristiano Ronaldo



Se qualcuno avesse dovuto decidere dopo questa partita il calciatore più forte dell'ultimo decennio non avrebbe avuto dubbio alcuno.

Davvero irriconoscibile il fenomeno argentino, lontano parente del campione ammirato in tutti questi anni.

L'immagine simbolo della sfida è quando lento, lentissimo, nel decidere cosa fare si è persino fatto rimontare la palla da un Cristiano Ronaldo addirittura arretrato in difesa.

Inguardabile.

Vendo Leo Messi