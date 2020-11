3







di Stefano Discreti

Per una volta, per una partita, potevamo decidere di premiare Bernardeschi, di puntare sull’esterno italiano che non disputava una partita positiva da tempo immemore ma come si fa a far finta di nulla in merito a quanto fatto dal fenomeno portoghese?

Un’altra doppietta in stagione, un’altra dimostrazione di potenza assoluta.

La Juventus è praticamente lui. Inarrivabile.

Compro Cristiano Ronaldo



Trovare una situazione negativa in una serata così brillante e positiva non è assolutamente cosa facile.

Peccato per il gol annullato a Bernardeschi ad inizio gara sullo 0 a 0 per fuorigioco di partenza di Morata. Ecco se c’è una negatività da evidenziare è la predisposzione esagerata dell’attaccante spagnolo a finire in fuorigioco.

Troppo avanti.

Rimandato. Vendo i fuorigioco di Morata