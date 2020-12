di Stefano Discreti

Un campione del suo livello può avere una serata storta e sbagliare una partita, due consecutivamente no. Impressionante lo stacco in occasione del colpo di testa per il raddoppio bianconero. Chirurgico e imparabile il sinistro che chiude la gara ad inizio ripresa. Fenomenale.

Compro Cristiano Ronaldo.



A quasi 43 anni Gianluigi Buffon dimostra di essere un portiere ancora validissimo su cui fare affidamento. Una risposta importante verso tutti i critici che già avrebbero voluto vederlo appendere i guanti da tempo. La dimostrazione che un professionista esemplare come lui se si mette a disposizione della squadra ed ha ancora voglia di allenarsi e giocare nonostante il peso degli anni può continuare ad andare avanti fino a quando se la sentirà. Immortale.

Vendo i critici di Buffon