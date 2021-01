di Stefano Discreti

Dopo i risultati del pomeriggio, la Juventus non aveva alternative.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata.

A determinarla ancora una volta il giocatore più forte e rappresentativo di tutta la Serie A.

Una doppietta da grande attaccante e un assist da campione.

Indispensabile.

Compro Cristiano Ronaldo



Peccato non esser riusciti a mantenere la porta inviolata nemmeno in questa occasione, al termine di una vittoria così netta.

In particolare va evidenziato in negativo il modo approssimativo in cui si è difeso e ci si è fatti saltare in occasione del gol dell'Udinese, soprattutto nel goffo tentativo di evitare il cross che ha portato poi al gol.

Assolutamente rimandato.

Vendo Frabotta