di Stefano Discreti

Mai nella sua storia la Juventus è dipesa così tanto dal rendimento e dai gol di un solo calciatore come ormai sta succedendo negli ultimi anni.

La formazione di Pirlo è assolutamente dipendente del suo calciatore simbolo.

In vantaggio grazie all'ennesimo gol in stagione, la Vecchia Signora tiene con sicurezza il risultato fino a che il fenomeno resta in campo.

Dal momento della sua uscita per infortunio la Lazio si fa coraggio riuscendo a cogliere un inaspettato pareggio in zona Caceido.

Insostituibile.

Compro Cristiano Ronaldo



La colpa del pareggio della Lazio non è chiaramente solo la sua (ancora una volta a "marcare" il bomber avversario c'è Bonucci...) anche perché il modo in cui la difesa bianconera si fa saltare da Correa nella circostanza è davvero inguardabile.

Però la palla persa a 30 secondi dalla fine in modo goffo grida ancora vendetta.

Sarebbe bastato amministrare quel pallone per portare a casa i 3 preziosissimi punti.

Lontanissimo ancora dal rendimento che ci si aspetta da lui, rimandato.

Vendo Dybala