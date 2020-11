di Stefano Discreti

Pochi minuti per confermare quanto già noto a tutti: questa Juve non può fare a meno di lui, in nessuna circostanza. Con lui in campo questa squadra può provare a vincere tutto, in Italia e in Europa. Senza invece rischia di rimanere a secco dopo 9 anni di trionfi.

Insostituibile. Compro Cristiano Ronaldo.



Ancora lontano dalla migliore condizione fisica, fatica a tornare lo strepitoso attaccante che l'anno scorso ha ampiamente meritato il titolo di miglior calciatore del torneo. Prima si sbloccherà e prima la Juventus potrà recuperare il terreno perso in campionato principalmente per colpa dell'assenza di Cristiano Ronaldo. L'accoppiata con CR7 è la forza di questa squadra ma mentre il fenomeno portoghese ha già dimostrato di esser completamente recuperato, lui invece è ancora in ritardo.

Rimandato. Vendo Dybala