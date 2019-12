di Stefano Discreti

Il primo a trarre i benefici dagli effetti del tridente è sicuramente lui, il fenomeno.

Una doppietta di classe e rapidità come non capitava da tempo insieme a tante altre giocate di livello e occasioni da gol.

Per la tripletta però bisogna rimandare ad altra occasione.

Finalmente tornato ai suoi livelli, compro Cristiano Ronaldo.



In una giornata in cui tutti, o quasi, hanno giocato alla grande trovare il "peggiore" è impresa assai ardua.

Rabiot però ha dato sicuramente più segnali di risveglio rispetto a lui e quindi alla fine la scelta infausta cade su di lui, ancora una volta non spigliato e sveglio come ci si aspetterebbe da un giocatore della sua esperienza e classe.

Vendo Danilo