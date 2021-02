3







di Stefano Discreti

Dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Porto era importante ripartire e per farlo la Juventus si è affidata ancora una volta al suo giocatore più determinante.

Una doppietta che non ammette repliche e che conferma l'importanza di questo calciatore all'interno del gruppo bianconero.

Insostituibile.

Compro Cristiano Ronaldo



Nella serata della vittoria facile contro il Crotone, fanalino di coda del campionato italiano, l'unica nota stonata è sicuramente l'ammonizione pesante che costringerà il difensore brasiliano alla squalifica nella prossima partita contro il Verona.

Decisamente evitabile, sopratutto in questo momento di grande emergenza fisica in difesa.

Rimandato.

Vendo Danilo