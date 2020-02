di Stefano Discreti

Continua implacabile la serie di partite a segno. Da quando è stato stuzzicato nell’orgoglio in pratica non si è più fermato. Contro la Fiorentina non la sua migliore prestazione stagionale di certo ma una freddezza assoluta dal dischetto nel realizzare i due rigori che valgono la vittoria della Juventus. Compro Cristiano Ronaldo.



Sul primo rigore anche inutile metterci a discutere. Netto, nettissimo in base alle nuove regole. Sul secondo invece qualche spiraglio di contrasto sicuramente si può aprire ma non tale che giustifichi la rabbia esagerata di fine gara. Il Presidente della Fiorentina ha perso una grande occasione per evitare di dire castronerie. Vendo Commisso