di Stefano Discreti

Se la Juventus continua a vincere lo deve principalmente a lui.

Finalmente si è messo alle spalle il mese di Gennaio ed è tornato ai livelli fenomenali che tutti conosciamo.

Il gol che sblocca la partita a vantaggio dei bianconeri è un misto di furbizia e talento assoluto.

Festeggia nel miglior modo possibile i 36 anni appena compiuti.

Intramontabile.

Compro Cristiano Ronaldo



È il giocatore bianconero che più di tutti soffre la partita di contenimento della Juventus.

Spinazzola gli scappa praticamente da tutte le parti.

È evidente che ancora non è pronto per ricalcare le orme di Cuadrado, letale sia in fase offensiva che in quella difensiva.

Sicuramente da rivedere in gare di sacrificio tattico come quella disputata contro la Roma.

Rimandato.

Vendo Chiesa