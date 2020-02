di Stefano Discreti

Ancora una volta ci aveva pensato lui a togliere le castagne dal fuoco. Nonostante le evidenti difficoltà della partita, se la Juventus sembrava pronta a riuscire a vincere anche questa lo deve esclusivamente alla sua prodezza che aveva sbloccato la gara, indirizzandone il risultato. Non è certo colpa sua poi se gli errori difensivi ne hanno vanificato gli sforzi. Compro Cristiano Ronaldo.



Decisamente in fase calante nell'ultimo periodo. Dovrebbe riposare, ma l'infortunio di Demiral ha privato la formazione di Sarri di un'importante alternativa. L'errore in occasione del rigore a favore del Verona che determina la sconfitta della Juventus è troppo grande per passare inosservato. Vendo Bonucci.