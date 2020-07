1







di Stefano Discreti

Implacabile dal dischetto. Sicuramente non la sua migliore partita in bianconero di questi due anni, ma la freddezza che dimostra dagli undici metri per due volte consecutive in una gara che potrebbe esser decisiva per l'assegnazione del titolo 2019/2020 è encomiabile. Nei momenti decisivi c'è sempre, non tira mai indietro la gamba e non ne sbaglia praticamente una.

Compro Cristiano Ronaldo



Sicuramente non il peggiore in campo della Juventus ma nella sua prima partita ufficiale da "erede di Pjanic" era lecito aspettarsi qualcosa di più da lui, che ha evidentemente abituato troppo bene in quest'ultimo periodo l'esigente tifo bianconero. In entrambi i gol dell'Atalanta è determinante in negativo, avrebbe potuto sicuramente difendere meglio.

Rimandato, vendo Bentancur