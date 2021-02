7







di Stefano Discreti

In questa fase di grande emergenza la Juventus ancora di più si aggrappa a lui per resistere e non mollare. Con Morata e Dybala fuori e senza alternative per via delle evidenti lacune in rosa lasciate da Paratici la squadra bianconera dipende totalmente da lui.

Per fortuna che il fenomeno risponde sempre presente.

Insostituibile.

Compro Cristiano Ronaldo



Probabilmente non il peggiore in campo però l’errore di marcatura in occasione del gol del pareggio del Verona rischia di pesare davvero tantissimo nel contesto complessivo della stagione.

Rimandato.

Vendo Alex Sandro