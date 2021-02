di Stefano Discreti

Gennaio è alle spalle. Dopo l'avvio tutto in salita della squadra, quasi subito in svantaggio, serviva una pronta riscossa anche per vendicare la brutta sconfitta subita in campionato il mese scorso. Implacabile dal dischetto, furbo in occasione del secondo goal, se la Juventus la ribalta lo deve principalmente alla sua capacità di far valere quasi sempre le sue qualità in partite equilibrate e di livello come questa. Insostituibile (o quasi). Compro Cristiano Ronaldo.



Non è ancora al top della condizione fisica e non potrebbe esser altrimenti. A differenza però di Buffon, De Ligt e Demiral, che riscattano in corso di gara l'inizio horror, la sua partita non cresce mai come dovrebbe. Sicuramente da rivedere quando avrà recuperato il rendimento a cui ci ha abituato. Rimandato. Vendo Alex Sandro.