di Stefano Discreti

All’esordio dal primo minuto allo Stadium mette subito in mostra le sue doti tecniche che agevoleranno sicuramente in futuro il percorso di rivoluzione tattica avviato con Sarri. Una fortunata deviazione lo aiuta anche a bagnare l’esordio con un gol, rilevatosi poi decisivo. Compro Ramsey



Anche per lui si trattava dell’esordio in bianconero dal primo minuto allo Stadium. Evidentemente l’emozione si è fatta sentire perché l’ingenuità in occasione del rigore procurato a favore del Verona è grande tanto quanto l’errore in fase di impostazione nel secondo tempo che rischia di inguaiare nuovamente la Juve. Sicuramente rimandato, vendo Demiral