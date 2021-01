4







di Stefano Discreti

Una grande sofferenza. La Juventus ha bisogno dei tempi supplementari per battere un coriaceo Genoa nonostante il doppio vantaggio iniziale. A decidere la sfida ci pensa un giovanissimo tunisino entrato bene in partita da subentrante, senza sentire il peso della maglia. Serata da ricordare per lui.

Compro Rafia



Chi invece ha sentito in particolar modo il peso della maglia da titolare della prima squadra della Juventus è il giovane terzino brasiliano in ritardo nella marcatura in entrambe le occasioni dei goal del Genoa. Rivedibile.

Vendo Wesley