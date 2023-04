Decima rete stagionale e l’impressione che a centrocampo possa fare sempre la differenza soprattutto quando la squadra gioca in modo propositivo e non in attesa, di rimessa.Non sappiamo ancora se a fine stagione le strade con la Juve si separeranno ma di certo vista la sua enorme crescita dell’ultimo anno e mezzo sarebbe davvero un grande peccato.Facciamo una doverosa premessa.Non è facile esser il terminale offensivo di una squadra che pur avendo dei mezzi tecnici enormi a disposizione gioca sempre di rimessa, in attesa, e non all’arrembaggio come invece ci si dovrebbe aspettare.Detto ciò, per confermare di esser un grande attaccante, nonostante i problemi fisici avuti nel corso della stagione, deve fare un salto di qualità che in questo periodo purtroppo tarda a compiersi.Il (non) gioco di Allegri lo sta sicuramente limitando ma da uno con la sua prestanza fisica e senso del gol elevato è lecito attendersi nettamente di più.