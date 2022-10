La Juventus vince ancora, superando per 4 a 0 l’Empoli rimasto in gara però sino al raddoppio bianconero di McKennie.Bene Kean e bene Locatelli, ma il maggior encomio va di sicuro a lui ancora a segno con una doppietta.A trovare per forza un pelo nell’uovo all’Interno della partita c’è da segnalare sicuramente la prova sottotono del forte bomber bianconero.