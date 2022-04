di Stefano Discreti

Quante volte lo abbiamo criticato? Quante volte lo abbiamo ritenuto (a ragione) non all’altezza dell’ingaggio da top player che gli è stato (ingiustamente) riconosciuto? Però stavolta bisogna assolutamente rendergli merito. Sarà stato il suo compleanno, sarà stato il tono confusionario della partita eppure nonostante l’ammonizione che ne poteva condizionare la partita è stato per distacco il migliore in campo disputando forse la sua migliore gara in maglia bianconera.



Sorprendente, compro Rabiot. Se la Juventus non si giocherà lo scudetto fino alla fine di certo non può essere solo colpa sua. Se la squadra di Allegri non ha vinto un confronto diretto in tutta la stagione non è certo per i suoi arbitraggi ma stavolta ha condizionato in negativo il risultato finale con una prestazione assolutamente non all’altezza. Confusionario in tutti i 90 minuti e più della sfida ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare e nemmeno il Var è riuscito a salvarlo.



Gravemente insufficiente, vendo Irrati.