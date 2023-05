Se Milik è croce e delizia di questa squadra perché riesce a sbagliare di tutto, rigore compreso, prima di realizzare il gol del pareggio, lui è l’unico giocatore che continua ad avere un livello di prestazione pazzesco.Anche se quella contro il Bologna non è certo la sua migliore prestazione stagionale si conferma di gran lunga come il miglior centrocampista della Juve.I giovani bianconeri sono sicuramente il futuro di questa squadra ma stavolta contro il Bologna a turno sbagliano delle occasioni clamorose che probabilmente erano più complicate da “ciccare” che il contrario.Doppio errore clamoroso nel primo tempo, errore ad inizio ripresa dopo aver però dato una scossa importante alla squadra, sbaglio clamoroso sotto porta nel finale.Se la Juve non vince a Bologna è colpa soprattutto della loro mancanza a turno di concretezza sotto porta.