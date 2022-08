Se qualcuno leggesse il titolo della rubrica di oggi così all'improvviso, dopo 2 mesi di assenza dalle cronache, probabilmente sobbalzerebbe dalla sedia.Nonostante le tante chiacchiere estive, le critiche, gli insulti social e tutto il resto anche contro la Roma, come già a Genova (dove gli era stato annullato un gol), è uno dei migliori in campo, se non in assoluto il migliore.Incredibile che la sua uscita dal campo cambi il corso della sfida. La brutta Roma del primo tempo che aveva fatto vergognare Mourinho infatti prende coraggio proprio da quel momento in poi.Solo una casualità? Di sicuro la Juve in questo momento non può fare a meno della sua qualità a centrocampo.La "botta di culo", come definita da Mourinho ad Allegri a fine gara, che costa due punti in classifica alla Juventus è determinata da un doppio errore difensivo su palla ferma.Uno da parte di un consuetudinario di questa rubrica, Alex Sandro, che dimentica l'ex Dybala in occasione del calcio d'angolo forse perchè ancora non abituato ad averlo come avversario.L'altro invece, inspiegabilmente, perde il suo uomo nell'unica occasione in cui avrebbe dovuto marcarlo con più attenzione.Disattenzione che costa 2 punti alla Juventus.