di Stefano Discreti

Una delle sue migliori partite in maglia bianconera.

Dinamico, propositivo, ultimo ad arrendersi.

Uno dei pochi a salvarsi in una serata tremenda per la storia della Juve.

Salvabile, compro Rabiot



Primo tempo sfortunato e sicuramente giocato in modo più che sufficiente ma è il non gioco e la mentalità rinunciataria della ripresa che hanno fatto la differenza in negativo.

Non si può continuare a giocare sempre puntando al corto muso perché poi alla prima svolta negativa, vedi rigore Rugani, la squadra non ha la forza mentale ne tattica per riprenderla.

È una questione di mentalità,, di coraggio, di tattica contemporanea che non c’è. La squadra non è abituata a fare la partita.

Superato, vendo Allegri