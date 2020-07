3







di Stefano Discreti

Peccato che l’inaspettata sconfitta contro il Milan arrivi proprio nel giorno della sua migliore partita in bianconero.

Un gol da fenomeno al termine di un’azione personale devastante che per la prima volta in stagione giustifica il suo ingaggio. In crescita.

Compro Rabiot





Rientrava dopo un brutto infortunio ma l’errore in occasione del quarto goal subito dalla Juventus è davvero madornale, da giocatore dilettantistico.

Che non succeda più in futuro.

Vendo Alex Sandro