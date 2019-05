di Stefano Discreti

Del clima da amichevole estiva della sfida tra Sampdoria e Juventus sicuramente in futuro ce ne ricorderemo poco o nulla se non per l’associazione all’ultima panchina in bianconero di Allegri. Chi invece ricorderà per sempre questa data è il centrocampista classe 2000 che ieri è entrato in campo evidenziando da subito la “tigna” che era la caratteristica di papà. Figlio d’arte, compro Portanova.



Va in archivio la sua peggiore stagione in bianconero. Un’annata in chiaroscuro in cui lo scuro ha decisamente preso il sopravvento. Vediamo ora se il nuovo allenatore riuscirà a recuperarlo o deciderà di farne a meno. Male da tuttocampista (e ci può stare) ma ahimè male anche da attaccante. Vendo Dybala.