di Stefano Discreti

Ancora un gol decisivo. Ancora un gol di pregevolissima fattura. Partita dopo partita, si sta prendendo le chiavi del centrocampo, nel credo tattico di Maurizio Sarri il suo ruolo è fondamentale. Se riuscirà a confermarsi a questi livelli con continuità potrà finalmente compiere il salto di qualità che da anni ci si aspetta da un talento cristallino come il suo. Compro Pjanic.



Un’altra prestazione insufficiente. Un’altra gara di sofferenza e difficoltà a centrocampo. Sicuramente la forzata inattività della scorsa stagione sta influendo sul suo recupero fisico ma l’impressione, in questo momento, è quella anche di una tenuta psicologica non all’altezza della situazione. Da rivedere. Vendo Rabiot.