di Stefano Discreti



Il migliore in campo per distacco della Juventus contro il Sassuolo è stato evidentemente Szczesny che ha evitato, in più occasioni, una nuova sconfitta alla squadra di Sarri. Vanno però sottolineati anche i due assist bianconeri nel corso del primo tempo (soprattutto il secondo davvero strepitoso) che hanno consentito alla Vecchia Signora di andare sullo 0-2. L’autore dei passaggi decisivi, anche se virtualmente è già un ex perchè prossimo a trasferirsi al Barcellona, sta onorando la maglia bianconera fino in fondo. Compro Pjanic.



Con la cessione di Pjanic al Barcellona in futuro dovrà caricarsi il centrocampo bianconero sulle sue spalle. Stavolta la sua prestazione però è stata tutto fuorché positiva. Soprattutto l’ingenuità che ha portato al fallo dalla quale è nata la punizione goal di Berardi è stata davvero marchiana, impossibile da non sottolineare in negativo. Rimandato a momenti migliori, vendo Bentancur.