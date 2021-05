3







di Stefano Discreti

Non è stata sicuramente una stagione facile per lui, alla sua prima esperienza su una panchina di calcio.

Ha commesso tanti, tantissimi, errori che sono costati cari alla stagione della Juventus.

Esser riusciti ad evitare il fallimento sportivo all’ultima giornata lo ripaga almeno dei sacrifici fatti nell’ultimo periodo.

Due trofei, qualificazione Champions acciuffata per i capelli.

Di sicuro, la proprietà prima di mandarlo via adesso ci penserà e questa è la sua più grande vittoria.

Comunque vada, compro Pirlo per il modo in cui è riuscito a salvare una stagione di sicuro non esaltante.



Allegri due anni fa, Sarri l’anno scorso, ora forse Pirlo.

Tre esoneri in tre anni sarebbero davvero un record per la Juventus soprattutto se poi alla fine il vero problema in questo triennio non sono stati solamente gli allenatori ma sopratutto la mancata programmazione tecnico/tattica.

Vendo gli esoneri senza alternative di livello