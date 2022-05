Alla fine dei fatti, la Juventus 2021/2022 ottiene 8 punti in meno rispetto a quella dell’anno passato. Molti dovrebbero probabilmente chiedere scusa all’ex tecnico bianconero, tanto bistrattato, che alla sua prima stagione sulla panchina della Juve ha comunque ottenuto due titoli. Il tempo gli ha dato ragione.



Riabilitato, compro Andrea Pirlo.



Tornando sulla panchina della Juve dopo aver vinto 5 scudetti in 5 anni aveva tutto da perdere e il suo coraggio non è stato minimamente ripagato. L’aver richiamato il tecnico toscano sulla panchina della Juve a suon di milioni è stato il peggior errore della dirigenza bianconera dai tempi dell’allontanamento di Marotta. Stagione gravemente insufficiente, un vero fallimento tecnico/tattico.



Vendo Allegri.