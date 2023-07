Se la Juventus batte il Milan ai calci di rigore lo deve principalmente a lui, grande uomo spogliatoio che pur giocando poco, praticamente niente, si fa ben volere da tutti come dimostrano gli abbracci e i buffetti dei compagni a fine gara.Stavolta ha la sua occasione per mettersi in mostra e non la spreca mantenendo la porta inviolata nei tempi regolamentari e parando 2 rigori alla lotteria post gara.Bisogna stare più attenti quando si difende sui calci piazzati.Certo era un’amichevole, la prima in assoluto dopo pochi allenamenti e con lunghi trasferimenti, ma il modo in cui Gatti si perde l’avversario milanista in occasione del primo gol e quello in cui Miretti passeggiando tiene in gioco Giroud nel raddoppio rossonero è un difetto che deve esser subito corretto.