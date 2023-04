Speriamo che questo campionato finisca il prima possibile perché è davvero un’agonia per tutto quanto sta capitando in questa stagione dentro e fuori del campo.Stavolta non sono bastati nemmeno i suoi miracoli per evitare un’altra brutta figura, e sconfitta, alla Juventus.Ha giocato male un po’ tutta la Juve è dietro alla lavagna meriterebbero di finirci in tanti a partire dall’allenatore che non ha trasmesso uno straccio di gioco alla squadra.Stavolta però l’errore più grossolano, decisivo, è il suo e dopo tante belle prestazioni in sequenza ed un futuro radioso delineato è arrivata una prestazione assolutamente negativa che alla Vecchia Signora è costata la sconfitta.Servirà sicuramente per crescere ancora in futuro ma in questa occasione giusto puntargli il dito contro.