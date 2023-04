Una prestazione assolutamente imbarazzante da parte della Juventus dove non si salva praticamente nessuno se non lui.Se la squadra bianconera resta nonostante tutto in partita fino alla fine lo deve esclusivamente alla sua prestazione.La parata su Mkhitaryan vale da sola il prezzo del biglietto.Eliminazione a testa bassa, senza onore.Squadra senza capo né coda, che ha rinunciato a giocarsela sin dall’inizio con una formazione di partenza quasi incomprensibile.La squadra non ha uno straccio di gioco e spesso i calciatori sono schierati fuori ruolo. Impossibile salvare qualcosa di tattico in questa notte davvero tragica.Quando pensi che si sia toccato il fondo arriva sempre qualcosa a far capire che al peggio non c’è davvero mai fine.