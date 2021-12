In una squadra che a Venezia invece di andare avanti, come ci si aspettava, fa passi indietro inaspettati e dolorosi è uno dei pochi ad invertire la tendenza, con un bell’assist ad impreziosire la prestazione.Sta trovando il campo con continuità e anche con buon rendimento. In questo momento Allegri lo preferisce giustamente ad Alex Sandro.È l’emblema del fallimento del mercato bianconero degli ultimi anni.Un buon giocatore, una buona riserva da top team, che però è stato ingaggiato a peso d’oro con lo stipendio di uno che fa la differenza, cosa che invece con lui alla Juventus non è mai successa.Sarà difficile liberarsi di lui senza concedergli una buona uscita o senza aiutare il possibile compratore integrando una parte del suo stipendio.