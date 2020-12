6







di Stefano Discreti

Dopo una giornata da incubo come questa in casa Juve è praticamente impossibile salvare qualcosa o qualcuno.

Siamo però vicini a Natale e cerchiamo allora di esser buoni, nonostante tutto.

Cè ancora tanto tempo per recuperare, troviamo qualche argomento che riporti l'autostima su.

Compro ottimismo.



L'ingenuità che commette e che lascia i compagni per oltre un'ora in inferiorità numerica è davvero imperdonabile al pari della prestazione negativa del capitano bianconero che sbaglia tutto il possibile e anche più.

Serata horror, terrificante quanto un film del primo Dario Argento.

Vendo Cuadrado e Bonucci.