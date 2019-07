Contro i semisconosciuti avversari del Team K-League, per evitare la sconfitta nel corso di questa non giudicabile amichevole (per periodo, condizioni fisiche e atmosferiche) loro sono stati decisivi.Uno ha giocato benissimo nel primo tempo trovando il primo pareggio, l’altro ha giocato alla grande nella ripresa trovando il definito pari grazie ad una prodezza di assoluto valore.Lasciarsi andare in giudizi e valutazioni al termine di una tournée giocata a rosa incompleta, con le gambe ancora imballate e a temperature e umidità folli è quanto di meno razionale si possa fare in assoluto.Quando si intraprende una rivoluzione bisogna concedere il tempo necessario affinché si completi il percorso di cambiamento.