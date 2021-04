di Stefano Discreti

Un impatto importante nel corso della partita.

Se la Juventus riesce ad evitare l'ennesima sconfitta stagionale lo deve anche se non sopratutto all'attaccante spagnolo subentrato in luogo di Dybala che in pochi secondi ha riequilibrato l'esito della sfida contro la Fiorentina.

Decisivo, compro Morata



Dopo due anni non si capisce ancora che ruolo ha o dovrebbe avere all'interno degli schemi tattici bianconeri.

Dopo due anni non si capisce ancora perché la Juventus ha investito così tanti milioni su di lui.

Senza la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero probabilmente non sarebbe rientrato nelle preferenze dei primi 100 centrocampisti al mondo da andare a trattare.

Il suo ingaggio invece è proprio lo specchio del mercato confusionario e sbagliato degli ultimi anni.

Non pervenuto, vendo Ramsey