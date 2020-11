2







di Stefano Discreti

Ancora una prestazione di livello assoluto. L'attaccante spagnolo sta attraversando un momento davvero magico, trasformando in oro tutto quello che tocca.

Doppietta da bomber vero. Il primo gol (di opportunismo puro) segnato "alla Inzaghi", il secondo invece realizzato con una prodezza balistica.

Garanzia assoluta in questo momento.

Compro Morata.



Contro un avversario di livello assolutamente inferiore agli standard, con un pizzico di attenzione in più si sarebbe potuta sicuramente evitare l'ennesima disattenzione difensiva stagionale.

Peccato, perché il punteggio a senso unico della sfida e il successo ottenuto a mani basse sono stati leggermente rovinati dall'aver costretto Szczesny anche stavolta a raccogliere la palla in fondo al sacco. Da rivedere.

Vendo le disattenzioni difensive