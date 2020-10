di Stefano Discreti

Miglior esordio in Champions non poteva sognarlo.

Dopo il gol di Crotone, due gol decisivi a Kiev a conferma della sua netta predisposizione al gioco europeo che non a caso ha fatto scomodare per lui il soprannome “bello di notte” che in casa Juve rievoca da sempre momenti indelebili.

Implacabile.

Compro Morata



Se stasera non si fosse vinto sarebbero partiti processi interminabili nei suoi confronti.

Ma è giusto giudicare già l’operato di un allenatore esordiente che ha avuto solo pochi allenamenti a disposizione per provare la sua squadra?

Io dico no. Il nuovo allenatore bianconero deve avere il tempo necessario per costruire la sua idea di gioco, a prescindere dai risultati, a prescindere dall’avversario di turno.

Vendo la pressione (esagerata) su Pirlo