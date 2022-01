10







di Stefano Discreti

Stavolta è l’uomo della svolta, il giocatore che più di tutti cambia il volto della gara e trasforma una disfatta in una serata epica.

Non segna ma con il suo ingresso in campo da il via alla rimonta pazzesca della Juve.

Sorprendente, compro Morata



L’altra parte della medaglia.

Presenza assolutamente impalpabile in campo che fa credere ai compagni di giocare in 10 sino al momento della sua sostituzione.

Si sapeva da subito che non avrebbe mai potuto rimpiazzare la partenza di Ronaldo però giocando così male rischia di far rimpiangere anche giocatori di spessore inferiore che l’hanno preceduto.

Rimandato, vendo Kean