di Stefano Discreti

Una partita in cui la Juventus ha creato davvero pochissime occasioni da gol e quasi tutte nel corso del primo tempo.

Per fortuna una di queste è stata sfruttata al massimo dall'attaccante juventino ed ha regalato ai bianconeri 3 punti fondamentali per la classifica.

Era ora di tornare al gol e farlo anche in modo così decisivo.

Ritrovato, compro Morata



D'accordo i tanti indisponibili, d'accordo la stanchezza per i tanti impegni ma è davvero lesa maestà chiedere di giocare un calcio perlomeno un poco migliore a questa Juventus?

Le partite dela Juve, nella assoluta maggioranza dei casi, sono di uno spettacolo pessimo, di una noia quasi mortale.

Va bene la ricerca insistente dei risultati, va bene l'essere tornati spietati, va bene la rimonta e la striscia positiva allungata ma il calcio è fatto anche di momenti di coralità e spettacolo, cosa che in questo momento mancano in casa Juve.

Annoiato, vendo il "non gioco" di Allegri.