di Stefano Discreti

Anche se la sua permanenza futura in bianconero è sempre più in bilico, da quando è arrivato Vlahovic ha ritrovato lo smalto e la lucidità persa ad inizio stagione.

Professionista esemplare, esempio per tutti sul mettere sempre il bene della squadra davanti tutto.

Encomiabile, compro Morata



Più la Juventus continua il suo ciclo positivo e più aumentano i rimpianti per aver lasciato per strada tutti quei punti che con un po’ più di attenzione avrebbero consentito alla squadra bianconera di giocarsi lo scudetto alla pari con le avversarie che la precedono in classifica.

Vendo i punti persi